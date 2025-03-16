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Царьград

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Русская ракета покончила с "городским гадюшником" в Кривом Роге: Местные передают благодарность

Русская ракета покончила с "городским гадюшником" в Кривом Роге: Местные передают благодарность

Удивительно, сколько восторга вызвал недавний прилёт русской ракеты в криворожский клуб "Святошин". Оказалось, что покончено с местом, которое называются "главным городским гадюшником".

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