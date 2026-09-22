Завтра похолодание до +8 градусов ночью и ветер усилится.

Завтра утром станет прохладнее, а ветер усилится. Не пропусти, как изменится погода!Сегодня 22 сентября температура воздуха +17 градусов.
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