Попытки Запада подчинить Россию окончательно рухнули после разговора Путина и Трампа

Бывший сотрудник аналитического отдела Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что действия России в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали неспособность западных стран подчинить себе РФ.
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