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С добровольцами на Сахалине ежедневно проходят комплексные занятия по основным видам военных дисциплин

С добровольцами на Сахалине ежедневно проходят комплексные занятия по основным видам военных дисциплин

На полигоне Троицкий оборудованы специальные учебные места, где добровольцы выполняют боевые стрельбы из гранатомётов по целям, имитирующим бронетехнику условного противника.

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