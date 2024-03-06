Россия возвращается

"Безусловно, приватизация способствует росту эффективности производства."-Ложь,полная ложь,кривда изначальная,из 90-х годов...,частный бизнес(сиречь,капиталист) не стремится к эффективности производства,а напротив,он стремится к увеличению прибыли в ущерб ему...,видали мы(и работали на таких)...,сокращение ремонтных фондов,экономия на запчастях,средствах ремонта,фондах зарплаты...,что пля,память отшибло чем на Шушенской ГЭС дело кончилось у эффективных менеджеров?И ТАКИХ аварий масса,именно как следствие частного управления.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Прихватизация, проводимая преступным Ельцинско Гайдаровским режимом и их "птенцов" преследовала 2 цели. Вывозить за бесценок природные ресурсы в угоду США, Запада и их партнеров и т.д. Второе уничтожение экономики, чтобы убрать конкурентов в лице России и ее зависимость от этих государств. Поэтому громили и уничтожали предприятия, социалку, здравоохранение, образование, науку, культуру и т.д. Как видим результат им это удалось и на сегодня проводимая экономическая политика направлена в интересах мафиозных политико чиновничье, бизнес олигархических семей. Экономика России работает в их интересах и на них, а не в интересах России и народа.