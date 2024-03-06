Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия возвращается

Россия возвращается

С чем связана волна национализации частных предприятий Автор: Иван Лизан Во второй половине февраля в России был национализирован ряд предприятий, например, автодилер, завод тяжелого машиностроения и конфетная фабрика.

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Комментарии
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Вик Норд
&quot;Безусловно, приватизация способствует росту эффективности производства.&quot;-Ложь,полная ложь,кривда изначальная,из 90-х годов...,частный бизнес(сиречь,капиталист) не стремится к эффективности производства,а напротив,он стремится к увеличению прибыли в ущерб ему...,видали мы(и работали на таких)...,сокращение ремонтных фондов,экономия на запчастях,средствах ремонта,фондах зарплаты...,что пля,память отшибло чем на Шушенской ГЭС дело кончилось у эффективных менеджеров?И ТАКИХ аварий масса,именно как следствие частного управления.
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Прихватизация, проводимая преступным Ельцинско Гайдаровским режимом и их &quot;птенцов&quot; преследовала 2 цели. Вывозить за бесценок природные ресурсы в угоду США, Запада и их партнеров и т.д. Второе уничтожение экономики, чтобы убрать конкурентов в лице России и ее зависимость от этих государств. Поэтому громили и уничтожали предприятия, социалку, здравоохранение, образование, науку, культуру и т.д. Как видим результат им это удалось и на сегодня проводимая экономическая политика направлена в интересах мафиозных политико чиновничье, бизнес олигархических семей. Экономика России работает в их интересах и на них, а не в интересах России и народа.
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3 час.
Александр Рус
как гайдар шевелил своими губьями,во век не забуду....было очень интересно,но ни хрена не понятно...
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3 час.

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