БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Президент Черногории: «Москва должна полностью уйти»

Президент Черногории: «Москва должна полностью уйти»

Алексей Топоров.   Западные Балканы будут стабильными только тогда, когда они станут частью ЕС, считает президент Черногории Яков Милатович.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Позор нации, срамота, ей-Богу!!!
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12 час.
Вадим Кузнецов
Этого политика выбрали и поддерживают люди, которые живут в стране, Черногории. И еще его терпят. Значит, этот политик населению страны нужен.
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8 час.
Владимир Аверков
уже на хохляндии донесвязывались....что &quot;братскую&quot; страну на место поставить не можем...где теперь все эти юльки и яйценюхи с поросями?....а люди гибнут...а давайте не будем связывать гитлера и немецкий народ?....тогда с кем мы воевали 5 лет?
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6 мин.

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