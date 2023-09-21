Президент Черногории: «Москва должна полностью уйти»

Этого политика выбрали и поддерживают люди, которые живут в стране, Черногории. И еще его терпят. Значит, этот политик населению страны нужен.

Владимир Аверков

уже на хохляндии донесвязывались....что "братскую" страну на место поставить не можем...где теперь все эти юльки и яйценюхи с поросями?....а люди гибнут...а давайте не будем связывать гитлера и немецкий народ?....тогда с кем мы воевали 5 лет?