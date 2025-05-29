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Глушенков хочет покинуть «Зенит» и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов» — источник

Глушенков хочет покинуть «Зенит» и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов» — источник

Атакующий футболист сборной России Максим Глушенков хочет покинуть петербургский «Зенит», утверждает «Атакующий футболист сборной России Максим Глушенков хочет покинуть петербургский «Зенит», утверждает «Советский спорт».

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