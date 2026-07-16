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Петербуржец ответит в суде за неуплату 1 млн рублей алиментов

Петербуржец ответит в суде за неуплату 1 млн рублей алиментов

Петербуржец не выплатил более 1 млн рублей алиментов. В отношении него возбудили уголовное дело. В Василеостровском районе Северной столицы утвердили обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого по части 1 статьи 157 УК РФ (неоднократная неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда алиментов на содержание несовершеннолетних детей), сообщает пресс-служба прокуратуры города.

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