Петербуржец ответит в суде за неуплату 1 млн рублей алиментов

Петербуржец не выплатил более 1 млн рублей алиментов. В отношении него возбудили уголовное дело. В Василеостровском районе Северной столицы утвердили обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого по части 1 статьи 157 УК РФ (неоднократная неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда алиментов на содержание несовершеннолетних детей), сообщает пресс-служба прокуратуры города.