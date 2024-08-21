В Госдуме хотят ввести «туристический кешбэк» на путевки для детей

В Госдуме хотят ввести «туристический кешбэк» в виде компенсации 20% стоимости путевок для детей. Как выяснили «Известия» такой законопроект 22 августа будет внесен в Госдуму главой фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантатовой.