Прогноз погоды в Крыму на 28 марта

Прогноз погоды в Крыму на 28 мартаВ Симферополе +20 и пасмурноВ Севастополе +18 и пасмурноВ Евпатории +18 и небольшой дождьВ Черноморском +16 и пасмурноВ Джанкое +14 и пасмурноВ Ялте +18 и пасмурноВ Алуште +14 и пасмурноВ Керчи +17 и пасмурноВ Армянске +18 и пасмурноВ Краснопе.