«Синий флаг» и 15 миллионов: как калининградские пляжи подготовили к наплыву туристов

КАЛИНИНГРАД, 3 июня, ФедералПресс. Пляжи в Калининградской области готовы к летнему сезону. В пресс-службе регионального правительства отметили, что представители власти проверили готовность пляжей Янтарного, Пионерского и Зеленоградского муниципальных округов.
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