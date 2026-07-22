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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» превысил потолок зарплат на 1,36 млн долларов после подписания Робертсона

« Даллас » превысил потолок зарплат после подписания контракта с форвардом Джейсоном Робертсоном .  Соглашение с игроком, которому сегодня исполняется 27 лет, рассчитано на один год.

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