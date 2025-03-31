В Совбезе заявили о новом курсе России в миграционной политике

Россия в 2024 году взяла курс на проведение коренных изменений в миграционной политике, новые меры будут значительно препятствовать угрозам экстремизма в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин 31 марта РИА Новости.