В Совбезе заявили о новом курсе России в миграционной политике

Россия в 2024 году взяла курс на проведение коренных изменений в миграционной политике, новые меры будут значительно препятствовать угрозам экстремизма в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин 31 марта РИА Новости.
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