Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пожар в Раменском на фоне атаки БПЛА Осколки лежат на дороге, горит два частных дома.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Пожар в Раменском на фоне атаки БПЛА Осколки лежат на дороге, горит два частных дома.
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