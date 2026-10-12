В Киеве назвали сроки появления дронов для перехвата реактивных «Гераней» Украине нужно ещё несколько месяцев для запуска серийного производства дронов-перехватчиков, способных сбивать российские реактивные дроны-камикадзе типа «Герань».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Брюссель отказал ...
- В ⚡️ Путин помилова...
- Медведев: Никто н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым