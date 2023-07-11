Адам Делимханов - Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя!

Андрей Stan

Всё это дерьмо идет из семьи и истории Галиции... Потому, на мой взгляд, надо вырезать ВСЕХ нациков и Весь их род, минимум по 3 колено... Тоже самое следует сделать со ВСЕМИ карателями и их родом... И ОБЯЗАТЕЛЬНО следует вырезать всех "идеологов и свидомых" мразей... Свадьбу в Малиновке надо прекращать...