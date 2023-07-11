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Адам Делимханов - Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя!

Адам Делимханов - Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя!

Адам Делимханов Как мы знаем, выполняя приказ Верховного Главнокомандующего ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА и под руководством ДОРОГОГО БРАТА, Главы Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА чеченские подразделения совместно с Минобороны РФ на высоком уровне решили задачу по освобождению Мариуполя.

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Комментарии
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Андрей Stan
Всё это дерьмо идет из семьи и истории Галиции... Потому, на мой взгляд, надо вырезать ВСЕХ нациков и Весь их род, минимум по 3 колено... Тоже самое следует сделать со ВСЕМИ карателями и их родом... И ОБЯЗАТЕЛЬНО следует вырезать всех &quot;идеологов и свидомых&quot; мразей... Свадьбу в Малиновке надо прекращать...
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