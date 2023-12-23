На Украине начали мобилизовывать футбольные команды (ВИДЕО)

На Украине начали мобилизовывать целые футбольные команды. Так, групповая повестка в территориальный центр комплектования (военкомат) пришла 25 футболистам киевского клуба «Оболонь», играющим в украинской премьер-лиге.
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