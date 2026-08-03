В Госдуме объявили о повышении пенсий для работающих пенсионеров и отдельных категорий граждан

В Госдуме сообщили о важных изменениях в пенсионном обеспечении, которые коснутся миллионов россиян. Работающие пенсионеры, продолжавшие трудиться в 2025 году, с 1 января 2026 года получат повышение пенсии, однако с ограничением — не более трех индивидуальных пенсионных коэффициентов.