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FiNE NEWS

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В Госдуме объявили о повышении пенсий для работающих пенсионеров и отдельных категорий граждан

В Госдуме сообщили о важных изменениях в пенсионном обеспечении, которые коснутся миллионов россиян. Работающие пенсионеры, продолжавшие трудиться в 2025 году, с 1 января 2026 года получат повышение пенсии, однако с ограничением — не более трех индивидуальных пенсионных коэффициентов.

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