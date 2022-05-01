Мировое обозрение

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Минобороны РФ сообщило о выходе 46 мирных жителей из близлежащих к «Азовстали» домов

Федеральное агентство новостей/Александр Яремчук Более 40 мирных жителей покинули прилегающие к заводу «Азовсталь» в Мариуполе территории за минувшие сутки, сообщили в Министерстве обороны России.

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