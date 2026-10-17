РЕН ТВ В центре Москвы на Малой Дмитровке самосвал КамАЗ сбил девушку, которая ехала на самокате по специальной выделенной велополосе.
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