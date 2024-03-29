ЕС, сэр: Ереван закрепляет прозападный курс

Ереван объявил курс на евроинтеграцию предпочтительным вариантом развития событий. Эксперты сомневаются в искренности намерений Евросоюза и говорят, что попытка усидеть на двух стульях может стоить премьеру Николу Пашиняну политической карьеры.
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