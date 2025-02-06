В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки информации о травмировании двух человек в Кемеровской области

Следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу проводится процессуальная проверка по информации в соцмедиа о падении потолочных плит в одном из зданий в городе Киселевске на женщину и ее 5-летнего сына, вследствие чего ими получены телесные повреждения (ст.