В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки информации о травмировании двух человек в Кемеровской области

Следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу проводится процессуальная проверка по информации в соцмедиа о падении потолочных плит в одном из зданий в городе Киселевске на женщину и ее 5-летнего сына, вследствие чего ими получены телесные повреждения (ст.
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