Путин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаПутин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет Неприятную для постсоветских незалежников точку зрения высказал Владимир Путин в ходе Прямой линии 30 июня.Вернуться к статье1010НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей МБраво!!!Борис Баженов"...То есть, нам не нужен снова какой-нибудь Узбекистан, где чиновники из высшего эшелона плюют в общую с нами историю...", а кто не так давно плевал в нашу общую историю, утверждая, что кроме "калош" в СССР ничего и не выпускали? И про то, что в СССР не выращивали КРС на мясо (можно подумать, и бычков тогда доили или, как в древней Спарте, выбрасывали их в пропасть сразу после рождения)...Николай ДемкинПутин молодец. Так держать!KSklevtsov319gmailcom selizharВсе это пока бла, бла, бла. Как шли эшелоны из России в бывшие нацреспублики, так и идут. Кто слушает Путина, главное бизнес, капитализм.ТЛТатьяна ЛюбимоваТак мы за эти эшелоны денежки получаем. А по поводу капитализма - читай между строк...АВАлександр ВиноградовНахлебники,бездельники и тунеядцы нам не нужны. Ну а торговля на взаимовыгодных условиях ещё никому не мешала.Сергей КорсунПо крайней мере - с украми, сейчас, не должно быть и должна быть полностью прекращена всякая торговля! Хоть она и выгодная для бизнесменав, но она вредна для России, ЛДНР.БОБорис ОсиповAalik3456Зачем нам СССР , у нас своих рабов полно, которые за МРОТ работают ,а надо будет из любой азии завезём.Белых ВладимирВсё верно! И безжалостно депортировать!Комментировать
Свежие комментарии