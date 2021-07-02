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Путин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет

Путин – незалежникам: советской халявы за русский счёт больше не будет

Неприятную для постсоветских незалежников точку зрения высказал Владимир Путин в ходе Прямой линии 30 июня.

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Сергей М
Браво!!!
Борис Баженов
"...То есть, нам не нужен снова какой-нибудь Узбекистан, где чиновники из высшего эшелона плюют в общую с нами историю...", а кто не так давно плевал в нашу общую историю, утверждая, что кроме "калош" в СССР ничего и не выпускали? И про то, что в СССР не выращивали КРС на мясо (можно подумать, и бычков тогда доили или, как в древней Спарте, выбрасывали их в пропасть сразу после рождения)...
Николай Демкин
Путин молодец. Так держать!
klevtsov319gmailcom selizhar
Все это пока бла, бла, бла. Как шли эшелоны из России в бывшие нацреспублики, так и идут. Кто слушает Путина, главное бизнес, капитализм.
Татьяна Любимова
Так мы за эти эшелоны денежки получаем. А по поводу капитализма - читай между строк...
Александр Виноградов
Нахлебники,бездельники и тунеядцы нам не нужны. Ну а торговля на взаимовыгодных условиях ещё никому не мешала.
Сергей Корсун
По крайней мере - с украми, сейчас, не должно быть и должна быть полностью прекращена всякая торговля! Хоть она и выгодная для бизнесменав, но она вредна для России, ЛДНР.
Борис Осипов
alik3456
Зачем нам СССР , у нас своих рабов полно, которые за МРОТ работают ,а надо будет из любой азии завезём.
Белых Владимир
Всё верно! И безжалостно депортировать!

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