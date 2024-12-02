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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Име Удока о победе над «Оклахомой»: «Не скажу, что это послание, но этот матч показывает рост нашей команды»

Результат лидирующих на Западе «Тандер» – 15-5, «Рокетс» – 15-6. «Не скажу, что этой победой мы делаем послание, но матч показывает рост нашей команды.

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