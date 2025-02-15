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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент о том, что Гальченюк получит 90 млн рублей за сезон в «Амуре»: «Сумма не удивила, к Алексу был большой интерес. Такой же контракт мог быть и в другом клубе»

Форвард продлил контракт с хабаровским клубом на 2 года, зарплата – 90 млн рублей за сезон плюс 10 млн бонусов.

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