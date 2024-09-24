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Царьград

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В Киеве уничтожен штаб НАТО: В огне и бункер, и более 20 других объектов - что известно

В Киеве уничтожен штаб НАТО: В огне и бункер, и более 20 других объектов - что известно

На прошлой неделе Россия откалибровала Украину, но интересные детали всплыли, откуда не ждали. Американский журналист Хэл Тернер заверил, что в Киеве уничтожен штаб НАТО - в руины превратилось то, что когда-то было секретной штаб-квартирой.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Бывшая Украина - исконно русская земля! Разным там немцам-ляхам и нагло-скунсам с жыдами там не место! Всех в утиль!
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19 час.
МБ
Михаил Бердников
Калибровка необходима в случае выравнивания кривых линий в руководстве страны,в их поведении и налаживании отношений с другими странами,в-первую очередь,соседями.
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18 час.

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