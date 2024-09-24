На прошлой неделе Россия откалибровала Украину, но интересные детали всплыли, откуда не ждали. Американский журналист Хэл Тернер заверил, что в Киеве уничтожен штаб НАТО - в руины превратилось то, что когда-то было секретной штаб-квартирой.