Комтуа об отказе пожимать руку Ивану Морозову: «Грязный игрок, не уважаю таких. Я приглашал его на бой, а он просто уезжал на скамейку»

Канадский форвард «Динамо» объяснил свое поведение после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3 ОТ).
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