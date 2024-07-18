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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Поль о проигрыше Аргентины саудовцам: «Это было чудовищно, в отеле все молчали. Мы заперлись с Месси в номере, и он сказал: «Это мой последний ЧМ, я не могу уйти вот так, просто не верится»

Де Поль о проигрыше Аргентины саудовцам: «Это было чудовищно, в отеле все молчали. Мы заперлись с Месси в номере, и он сказал: «Это мой последний ЧМ, я не могу уйти вот так, просто не верится»

Сборная Аргентины уступила в первом матче на ЧМ-2022, но в итоге сумела выиграть турнир. «Это было чудовищно.

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