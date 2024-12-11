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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft нацелилась сделать приложение Xbox домом для всех ПК-игр Компания Microsoft о...

Microsoft нацелилась сделать приложение Xbox домом для всех ПК-игр Компания Microsoft о...

Microsoft нацелилась сделать приложение Xbox домом для всех ПК-игрКомпания Microsoft объявила о выходе обновления для приложения Xbox на платформе Windows, которое тестировалось участниками программы предварительной оценки Xbox Insider c конца октября.

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