Пользователи сети вспомнили молодость и от души посмеялись над собой

Многие воспоминания о молодости вызывают одновременно улыбку и дикую неловкость. Безбашенные приключения с друзьями, подростковые тараканы в голове, первая любовь — все это даже спустя годы дарит нам ощущение тепла, а порой и смех.
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