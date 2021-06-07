Зарплаты рабочим картонного предприятия взыскали судебные приставы Уссурийска

Зарплаты рабочим картонного предприятия взыскали судебные приставы Уссурийска

Приморское предприятие, занимающееся производством картона, не выплатило задолженность по заработной плате рабочим.

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