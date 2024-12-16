ВС РФ вплотную подошли к позициям ВСУ в промзоне Курахова — Рогов

Вплотную к промзоне в Курахово, где еще остаются украинские боевики, подошли подразделения Вооруженных сил России, освободив почти всю жилую застройку, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, 16 декабря пишет ТАСС.