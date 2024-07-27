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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вашингтон (WTA). Соболенко, Касаткина, Самсонова, Жабер начнут со 2-го круга, Потапова сыграет с Таунсенд

Вашингтон (WTA). Соболенко, Касаткина, Самсонова, Жабер начнут со 2-го круга, Потапова сыграет с Таунсенд

Арина Соболенко (1), Дарья Касаткина (2), Людмила Самсонова (3) и Онс Жабер (4) начнут со второго круга.

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