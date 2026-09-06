«Китай не дождётся линкоров типа Trump»: критика американской программы

В последние месяцы ВМС США столкнулись с рядом серьёзных трудностей, от отключения электроэнергии на эсминце USS Benfold в Южно-Китайском море до проблем с моральным духом на борту авианосца USS Lincoln из-за усталости экипажа и недостатка снабжения.
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