«Китай не дождётся линкоров типа Trump»: критика американской программы

В последние месяцы ВМС США столкнулись с рядом серьёзных трудностей, от отключения электроэнергии на эсминце USS Benfold в Южно-Китайском море до проблем с моральным духом на борту авианосца USS Lincoln из-за усталости экипажа и недостатка снабжения.