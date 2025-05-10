Ким Чен Ын пообещал "с радостью" помочь России в случае нападения

Северокорейский лидер намерен оказывать РФ поддержку, если произойдет конфликт с "американскими и западными приспешниками" Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России военную помощь в случае нападения, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
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