Московские мечты о «Щелкунчике» и стояние в огромной очереди у Большого театра Елена ГалицкаяВ ожидании зимы москвичи и гости города наполнили улицы столицы, выстраиваясь в гигантской очереди перед Большим театром.
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