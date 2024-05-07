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Сакс: идея Джеффриса об отправке войск США на Украину приведет к мировой войне

Сакс: идея Джеффриса об отправке войск США на Украину приведет к мировой войне

Отправка американских войск на Украину приведет к третьей мировой войне. Об этом заявил американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс в соцсети Х, комментируя слова лидера демократов в палате представителей конгресса США Хакима Джеффриса о том, что стране, возможно, придется отправить войска на Украину в случае поражения Киева.

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АндрейБорков
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