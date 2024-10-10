Будни мужчин. В...
Мужские забавыВсё, чтто интересно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будни мужчин. Все что нам интересно

4 328 подписчиков

У железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан имеются подводные камни

У железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан имеются подводные камни

В конце сентября в Бишкеке прошло торжественное открытие офиса зарегистрированного ОсОО «Железнодорожная компания «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» (China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway Company) по прокладке магистрали между тремя указанными странами, которая была метко названа премьер-министром РК Акылбеком Жапаровым «строительством века».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх