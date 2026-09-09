Взрывотехники Росгвардии обезвредили боеприпас времен гражданской войны в Тамбовской области

Группа разминирования ОМОН «Вал» Управления Росгвардии по Тамбовской области обследовала и уничтожила снаряд времен гражданской войны, обнаруженный грибниками в Сампурском муниципальном округе на берегу реки.
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