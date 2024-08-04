Жмеринка у моря

В перестроечном фильме по повести Юрия Полякова «ЧП районного масштаба» секретарь райкома комсомола спрашивает у подчиненного: — Что у нас с процентом роста рядов? — Скоро придется по второму разу всех принимать (т.
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