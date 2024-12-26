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"ВСУ готовят "информационную подушку" для командиров": Фронтовая сводка глазами "Двух майоров"

"ВСУ готовят "информационную подушку" для командиров": Фронтовая сводка глазами "Двух майоров"

Телеграм-канал "Два майора" публикует сводку с фронта на утро 26 декабря.На фронте продолжаются ожесточённые бои.

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