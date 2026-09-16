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Напряжение 220В приходит на смену нервному напряжению

Приказ ВС № 59-П от 03.09.2026 об утверждении Концепции внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство Российской Федерации.

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