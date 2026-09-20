Юрий Моисеев высказался о выборах

Юрий Моисеев отметил, что никаких происшествий и нарушений на избирательных участках не произошло.Председатель Тульского отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Юрий Моисеев поделился своим мнением о выборах депутатов в Государственную Думу и отметил, что никаких происшествий и нарушений на избирательных участках не произошло.