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Тульские новости

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Юрий Моисеев высказался о выборах

Юрий Моисеев высказался о выборах

Юрий Моисеев отметил, что никаких происшествий и нарушений на избирательных участках не произошло.Председатель Тульского отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Юрий Моисеев поделился своим мнением о выборах депутатов в Государственную Думу и отметил, что никаких происшествий и нарушений на избирательных участках не произошло.

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