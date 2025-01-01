Новогодняя арифметика ВСУ: из 111 БПЛА сбили 63, а 46 не достигли цели Российские военные в новогоднюю ночь выпустили по военным объектам киевского режима 111 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».
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Новогодняя арифметика ВСУ: из 111 БПЛА сбили 63, а 46 не достигли цели Российские военные в новогоднюю ночь выпустили по военным объектам киевского режима 111 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».
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