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Царьград

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Петербуржец Колденков гарантировал медаль ЧЕ по боксу в Болгарии

Петербуржец Колденков гарантировал медаль ЧЕ по боксу в Болгарии

Петербургский боксёр Сергей Колденков вышел в полуфинал чемпионата Европы в Софии в весовой категории до 70 кг, победив испанца Франка Мартинеса Ненада, и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

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