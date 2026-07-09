‼️🇺🇦😂 Перемирие будет наихудшим сценарием для Украины, — соучредитель Fire Point ➖«Если будет перемирие, к большому сожалению, это самый плохой сценарий для нашего государства.
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‼️🇺🇦😂 Перемирие будет наихудшим сценарием для Украины, — соучредитель Fire Point ➖«Если будет перемирие, к большому сожалению, это самый плохой сценарий для нашего государства.
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