С тех пор как 11 мая Владимир Путин практически в приказном тоне призвал Украину начать переговоры, я все жду, когда же кто-то из маститых политологов объяснит народу, но прежде всего самому себе, зачем все это нужно.
Сюрприз Путина
Комментарии
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Михалыч
Хотелось бы в это верить! Но тут уже никто не отсидится, ни батька, ни корейцы, ни китайцы!!!, а может и кто-то из бывших республик?! Бить надо очень больно и НАВЕРНЯКА!!! Чтобы западные хотелки навсегда заглушить.
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1 час.
Виль Батршин
Гроссмейстер- планетарного масштаба.
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1 час.
Юрий Золотарев
Ну, верить в чудеса - оно, конечно, интересно... Но - дай Бог, как говорится!
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5 мин.
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