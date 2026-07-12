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Домоводство

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Кулинария>Яблочное Варенье ПАУТИНКА!

Кулинария>Яблочное Варенье ПАУТИНКА!

Яблочное Варенье ПАУТИНКА Беру твердые яблоки, сахар и лимон —  и за несколько часов готовлю варенье «Паутинка»,  которое получается прозрачным, янтарным,  с тонкими хрустящими ломтиками, похожими на кружево.

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