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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сенна о «Золотом мяче»: «Если достанется Винисиусу, никакого шума или критики не будет. Но если Родри выиграет, я буду счастлив»

Церемония вручения награды пройдет 28 октября. «Когда Бензема выиграл этот приз (в 2022 году – Спортс’‘), его заслужил Куртуа, но отдать его вратарю, или такому полузащитнику, как Родри – сложнее.

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