Дамир Мөхетдинов: Шура күпхатынлылыкны рөхсәт итмәде һәм берничек рөхсәт итә дә алмый

РФ мөселманнары Диния нәзарәтенең Голәмәләр шурасы мөселманнарга нинди шартларда берничә хатын алу рөхсәт ителүе язылган фәтва чыгарды, әмма Генераль прокуратура бу фәтваны, Россия кыйммәтләренә каршы килә, дип таныганнан соң, кире алды.
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